Maiara desabafa sobre saúde mental: “Estou me cuidando”

Após se apresentar na ExpoTrês 2025, em Três Lagoas (MS), a cantora foi questionada pelo portal Conceito Setanejo sobre uma possível pausa na carreira. Apesar de não responder a pergunta sobre um possível afastamento dos palcos, Maiara fez questão de atualizar os fãs sobre os cuidados com a sua saúde mental atualmente, já que vive em uma rotina estressante que mistura inúmeros shows, gravações e compromissos musicais. “Ninguém sabe mas já faz mais de cinco anos que eu faço terapia […] Eu também tenho o meu psiquiatra, e eu tenho vários amigos médicos psicólogos e psiquiatras falando sobre saúde mental e cuidando da gente”, iniciou. “Eu acho que o que importa é estar feliz. Procurar ajuda de profissionais que cuidam da saúde mental não quer dizer que você é doente, mas sim que está se cuidando. Existe esse preconceito ao buscar ajuda, mas vamos acabar com isso!”, desabafou a cantora. Maiara e Maraisa fazem sucesso na música como dupla sertaneja. As irmãs começaram a cantar em 2013, lançando vários hits desde então, como “Coração bandido” e “Todo mundo menos você”. Caso você ou alguém que você conheça esteja lutando contra pensamentos suicidas ou problemas de saúde mental, procure ajuda. No Brasil, Centro de Valorização da Vida (CVV) fornece ajuda ou informações de forma gratuita. O apoio emocional e serviço preventivo ao suicídio está disponível pelo número 188 ou pelo site www.cvv.org.br. O atendimento está disponível 24 horas por dia.