Mais de 300 corpos são achados abandonados em crematório no México

A Procuradoria-Geral do Estado de Chihuahua, no México, anunciou nesse domingo (29 de junho) a descoberta de 381 corpos em uma empresa que prestava serviços de cremação a funerárias na cidade de Ciudad Juárez. Alguns desses corpos podem ter permanecido no local por anos.

Os corpos não foram cremados, e os familiares das vítimas recebiam outro tipo de material no lugar de cinzas, de acordo com a mídia local. O porta-voz do Ministério Público, Eloy García Tarín, classificou a situação como cruel, triste e desumana, afirmando que os corpos “estavam empilhados como sacos de mercadoria”.

No pátio da empresa de cremação, a polícia encontrou uma carroça velha com um corpo dentro, sobre o qual havia uma mesa antiga coberta de lixo e poeira. Outros cadáveres estavam espalhados por várias salas do prédio onde funciona o crematório.

Por sua vez, o promotor do distrito norte, Carlos Manuel Salas, afirmou que, até o momento, nenhum crime foi identificado e que os corpos se acumularam devido à sobrecarga de trabalho — situação que está sendo investigada administrativamente.

Ainda segundo a mídia local, duas pessoas estão sendo investigadas.

Na última sexta-feira (27 de junho), os investigadores localizaram inicialmente 60 corpos embalsamados em condições insalubres. O local foi interditado pelas autoridades municipais e estaduais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.