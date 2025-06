Maria Bethânia é casada há quase 10 anos com mãe de ator global: saiba quem é Gilda Midani

A cantora Maria Bethânia teve uma comemoração dupla na última quarta-feira (18/6): além de completar 79 anos de vida, celebrou também 60 anos de carreira. E quem esteve ao seu lado em mais esse marco foi a esposa Gilda Midani, com quem está casada desde 2017.

Gilda é estilista, fotógrafa, diretora criativa e também mãe do ator João Vicente de Castro, fruto do relacionamento com o jornalista Tarso de Castro (falecido em 1991). Ela é conhecida pela discrição, mas já assinou figurinos icônicos usados por Bethânia em shows e capas de revistas, além de ser dona de uma grife no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Gilda fez questão de celebrar o momento:

“Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção.”

O relacionamento das duas ganhou destaque em 2022, quando João Vicente, que também é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Bethânia, mencionou o casamento da mãe com a cantora durante uma entrevista.

Apesar de hoje manterem boa relação, João revelou que a convivência com a mãe teve altos e baixos. Em entrevista ao programa Papo de Segunda, do GNT, ele contou que saiu de casa aos 13 anos, mesmo continuando sob os cuidados de Gilda:

“Na época, eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem, e aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela.”

Com discrição, afeto e arte, Bethânia e Gilda seguem construindo uma vida juntas, longe dos holofotes, mas com muita cumplicidade.

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do site Contigo!