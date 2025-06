Menina de 4 anos realiza sonho e comemora aniversário com a presença policial, no Acre

A pequena Ana Liz, de apenas 4 anos, viveu nesta segunda-feira (9) um momento inesquecível em sua festa de aniversário, ao receber a visita especial dos militares do GIRO, grupo de elite do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre.

Apaixonada pela profissão policial, a menina escolheu a temática da segurança pública para celebrar seu dia, e teve o sonho realizado com a presença da guarnição no evento.

A comemoração aconteceu na Escola de Educação Infantil Padre Alfredo Nuss, onde Ana Liz estuda. Fardada e emocionada, ela posou para fotos ao lado dos policiais e ainda teve a oportunidade de fazer uma ronda simbólica na viatura da corporação, arrancando sorrisos e aplausos dos colegas, professores e familiares.

Segundo a mãe da aniversariante, Fabiana, a ideia inicial era fazer uma festa com o tema de circo, mas Ana Liz recusou. “Ela disse que queria ser policial, que o sonho dela era esse. Então entrei em contato com um amigo meu, o Andrey, que trabalha no GIRO, e levei pessoalmente o convite ao quartel”, contou a mãe, orgulhosa.

A resposta foi imediata e carinhosa: os policiais não só compareceram à festa, como interagiram com as crianças e reforçaram, com seu gesto, a importância de construir laços positivos entre a comunidade e as forças de segurança.

O gesto simples, mas cheio de significado, emocionou familiares e reforçou o quanto exemplos de coragem e compromisso podem inspirar desde cedo. Ana Liz, com apenas quatro anos, já mostrou que tem vocação e, agora, também tem uma memória marcante para guardar por toda a vida.

Veja o vídeo: