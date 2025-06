Monitorado por tornozeleira é preso após ter pena regredida para o regime fechado

Um homem que estava em liberdade sob monitoramento eletrônico foi preso na manhã desta terça-feira, 10, após decisão judicial que determinou a regressão de sua pena para o regime fechado. A operação foi realizada de forma integrada por agentes das Polícias Civil e Penal, no bairro Ana Alves Vieira, em Sena Madureira.

De acordo com as autoridades, a Justiça revisou a situação processual do acusado e determinou seu retorno ao sistema prisional fechado. Os policiais foram até a residência do homem para cumprir a ordem de prisão. Ele foi abordado e detido sem oferecer resistência.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ele deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas. A expectativa é que, após essa etapa, ele seja encaminhado ao Presídio Evaristo de Moraes, onde ficará à disposição da Justiça.

As forças de segurança destacaram que a ação transcorreu dentro da normalidade e reforça o trabalho conjunto no cumprimento de determinações judiciais. A identidade do preso não foi divulgada.