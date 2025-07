Moradores do Ramal do 40 expõem dificuldades enfrentadas na zona rural em Sena Madureira

Um morador da zona rural de Sena Madureira fez um registro em vídeo acerca das condições do Ramal do 40. Segundo o relato, o trecho apresenta grande quantidade de barro, que se converte em lama nos períodos chuvosos, e buracos, dificultando o tráfego de veículos, inclusive quadrículos.

De acordo com o morador, o ramal estaria intransitável, com trechos em que o deslocamento é impossível. Ainda conforme o vídeo, o ramal não teria recebido manutenção adequada e que necessita da abertura de valas melhores. A via permanece sem condições de uso.

A reclamação se soma a outras que a atual gestão vem recebendo, como, por exemplo, a situação relacionada à falta de cuidado com a coleta do lixo urbano, que se acumula em certas regiões do município. A Prefeitura de Sena Madureira ainda não se pronunciou sobre a situação.