Morre Mãe Maria da Cabocla Brava, referência espiritual e líder da cultura afro-brasileira em Rio Branco

Com grande pesar, a comunidade de matriz africana e espiritualistas de Rio Branco (AC) comunicou o falecimento de Mãe Maria da Cabocla Brava, Yalorixá reconhecida por sua força, sabedoria e dedicação à preservação dos saberes ancestrais. A líder espiritual partiu para o Orum na manhã desta segunda-feira, deixando um legado de luta e amor pelo seu povo.

Mãe Maria era guardiã dos axés, os energéticos sagrados das religiões afro-brasileiras, e uma voz firme na promoção da igualdade racial, na defesa da liberdade religiosa e na valorização da diversidade cultural no Acre. Sua atuação foi fundamental para fortalecer os terreiros locais, acolher seus filhos e filhas de santo e manter viva a tradição dos povos originários de matriz africana.

Reconhecida por sua liderança espiritual e compromisso com a comunidade, ela atuou também como ponto de apoio para aqueles que buscavam proteção, cura e orientação, sempre pautada pelo respeito e pela sabedoria ancestral. Sua presença era um pilar para a construção de uma cultura de paz e respeito em meio aos desafios cotidianos.

Neste momento de dor, as famílias, terreiros e grupos tradicionais se unem em oração e axé, solicitando que os Orixás, encantados e caboclas a recebam com festa e honra no Orum. Que a luz de Mãe Maria continue a guiar e inspirar a todos que a conheceram e que sua força jamais se apague.

Mãe Maria da Cabocla Brava deixa uma marca indelével na história espiritual do Acre, e sua voz ecoará eternamente nos cantos e rituais dos terreiros. Descanse em paz, grande mãe e guerreira.