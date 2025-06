Motociclista alcoolizado invade contramão e causa grave acidente em Rio Branco

Um motociclista alcoolizado, identificado apenas como Jorge, ficou em estado grave após invadir a contramão e colidir de frente com outra motocicleta, na noite desta terça-feira (10), na Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. O outro condutor, Aldinei Rodrigues do Nascimento Paiva, de 29 anos, também ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Segundo testemunhas, Jorge trafegava no sentido Centro–bairro com uma motocicleta modelo CB Twister, de cor cinza e sem placa, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma moto modelo Titan, de cor preta e placa QWP-0C60, pilotada por Aldinei, que havia acabado de sair do trabalho em um supermercado nas proximidades.

Com o impacto, Jorge foi arremessado ao solo e caiu violentamente no asfalto. O capacete foi projetado para fora da cabeça, possivelmente por estar sem a fivela fixada. Durante a queda, ele bateu a cabeça com força no chão. Já Aldinei sofreu uma fratura no punho direito, além de diversas escoriações.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — para atender as vítimas.

Após estabilizar o quadro clínico de Aldinei, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Já Jorge precisou ser entubado devido à agitação e à suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), sendo também levado ao PS em estado grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta CB Twister foi recolhida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por estar sem placa. A moto Titan foi liberada e entregue aos familiares de Aldinei.