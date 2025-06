Mutirão de cirurgias de vasectomias na Fundhacre deve zerar fila de espera até julho, diz Saúde

Um mutirão de vasectomias na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) foi iniciado nesta segunda-feira (9). A ação integra o programa Opera Acre, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o objetivo de ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas.

Atualmente, 92 homens aguardam pelo procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS) do Acre. Com a realização do mutirão, a expectativa é de que todos sejam atendidos até o mês de julho. As cirurgias estão sendo feitas em dois dias da semana, na sala de pequenos procedimentos da Fundhacre, sem necessidade de encaminhamento ao Centro Cirúrgico.

A vasectomia é um procedimento cirúrgico de esterilização masculina, considerado simples, rápido e com recuperação imediata. Segundo o cirurgião geral Rondson Vale, responsável pelas intervenções, a cirurgia é feita com anestesia local, sem impacto na produção hormonal ou no desempenho sexual.

“Após realizado o procedimento, feito o curativo, o paciente já vai para casa caminhando, somente com a medicação para dor. Muitos chegam nervosos, mas durante a cirurgia conversamos bastante e eles percebem que é mais simples do que pensavam”, explicou Vale.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que o mutirão atende a uma demanda da população. “Quando falamos em planejamento familiar, falamos de autonomia e respeito às decisões das famílias. O governo está atuando para garantir que isso seja uma realidade”, afirmou.

A Fundhacre estima atender cerca de 20 pacientes por semana. “Em até quatro semanas, devemos zerar essa fila. É o compromisso da Fundhacre e da Sesacre com a saúde do homem”, declarou a presidente da instituição, Sóron Steiner.

Um dos pacientes atendidos no primeiro dia foi Moisés Gonçalves, de 39 anos. Pai de dois filhos, ele contou que se sentiu seguro com o atendimento. “A psicóloga explicou tudo antes. Já conhecia pessoas que fizeram e, durante a cirurgia, a equipe conversou comigo o tempo todo. Foi muito tranquilo”, disse.

Para quem deseja realizar a cirurgia de vasectomia ou laqueadura pelo SUS, é necessário seguir alguns passos. O primeiro é procurar a Unidade de Saúde de Referência (URAP) para agendar uma consulta sobre planejamento familiar. Após a confirmação do interesse, o paciente será encaminhado para uma equipe multiprofissional e deverá aguardar um prazo legal de 60 dias antes da realização da cirurgia.

O mutirão segue como parte das ações do Opera Acre, programa estadual criado para reduzir filas de espera por procedimentos cirúrgicos e garantir atendimento mais ágil à população.