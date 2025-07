Mutirão para revisar prisões por pequenas quantidades de maconha começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (30) um mutirão para revisar prisões por pequenas quantidades de maconha. O mutirão nacional, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça, cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar recurso sobre o tema em junho de 2024, que resultou na fixação de parâmetros para diferenciar o porte de maconha para uso pessoal do tráfico. Pela nova decisão do STF, ficou descriminalizado o porte de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas.