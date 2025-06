Neymar responde críticas sobre festas: “Não é à toa que estou há 15 anos no auge”

Durante um evento festivo realizado nesta terça-feira (17), Neymar voltou a ser destaque fora dos gramados. Anfitrião do jogo comemorativo, o camisa 10 do Santos aproveitou a ocasião para rebater as críticas frequentes sobre sua vida social, especialmente em relação a festas e aparições públicas.

“Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, aconteceram o tempo todo, mas só fui nos momentos certos — nas folgas ou nas férias”, disse Neymar em entrevista ao canal Flow. “Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes templos, continuando na Seleção Brasileira.”

O atacante também ressaltou o nível de comprometimento exigido ao longo da carreira: “É muita dedicação, tem que abrir mão de muita coisa. Tenho que fazer coisas que nenhum jogador faz. A idade vai chegando e tudo vai ficando mais difícil, então me orgulho muito do que construí.”

O evento, marcado pelo clima de descontração, contou com a presença de amigos próximos, influenciadores, cantores e atletas, como Lucas Paquetá, Luva de Pedreiro e MC Livinho.

Por Redação ContilNet | Com informações do Metrópoles