No Acre, polícia prende homem de 48 anos acusado de estuprar as três netas; veja detalhes

A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um homem de 48 anos identificado pelas iniciais J.S.T.O., suspeito estuprado suas três netas, todas menores de idade. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo as investigações, as vítimas — com 11, 12 e 14 anos — costumavam frequentar a casa do investigado para brincar com o filho mais novo dele. Aproveitando-se da relação familiar e da confiança, o homem levava as crianças até o quarto, onde praticava os abuso.

O caso veio à tona após uma das meninas relatar o ocorrido a uma prima mais velha, que confirmou acreditar na história, pois também teria sido vítima do mesmo suspeito na infância.

Com base nos depoimentos e nas evidências reunidas durante o inquérito, a delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, solicitou a prisão preventiva do acusado. A medida foi autorizada pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco.