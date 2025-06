No STF, Bolsonaro convida Moraes para ser seu vice em 2026 e ouve recusa: ‘Eu declino’

Em meio ao seu depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao dirigir uma proposta irônica ao ministro Alexandre de Moraes: o convidou para ser seu vice na disputa presidencial de 2026.

O momento descontraído ocorreu durante uma audiência marcada por acusações graves. Bolsonaro é réu na ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, após o resultado das eleições. A Procuradoria-Geral da República (PGR) vê o ex-presidente como uma das principais figuras da articulação que pretendia romper com a ordem democrática.

Bolsonaro perguntou ao ministro: “Posso fazer uma brincadeira?”, e ouviu de Moraes: “O senhor quem sabe. Eu perguntaria aos seus advogados”. Foi então que o ex-presidente lançou a proposta: “Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26”. A resposta foi imediata: “Eu declino”.

Mesmo com o tom de piada, o momento ganhou repercussão. Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante o processo eleitoral de 2022. A audiência integra a sequência de interrogatórios dos investigados ligados ao que o STF classifica como o “núcleo decisório” da tentativa de ruptura democrática no país.