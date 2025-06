“Nosso governo não esconde problemas, mas encontra soluções”, diz Gladson sobre reportagem do Fantástico

Ao publicar nas redes sociais alguns registros de uma visita aos estúdios da Rede Globo, em São Paulo, o governador Gladson Cameli se manifestou publicamente sobre uma reportagem do Fantástico, exibida neste domingo (8), que mostra o curral que crianças utilizam como sala de aula em um ramal do município de Bujari, no interior do Acre.

CONFIRA: Aberson faz carta aberta e conversa com o ContilNet sobre reportagem do Fantástico

Gladson afirmou que a reportagem apresentou tanto os problemas quanto as soluções da situação.

“Hoje eu estou aqui em São Paulo, cumprindo uma agenda que já havia sido programada anteriormente, para buscar empresas que queiram investir em nosso estado e divulgar o Acre, com o objetivo de atrair mais recursos para nossa economia e gerar novas oportunidades de emprego para nossa gente. Mas não posso deixar de comentar a reportagem de ontem, veiculada no Fantástico. O mesmo programa que trouxe os problemas também mostrou a solução: a reportagem mostrou que nós já estamos construindo uma nova escola para atender aos alunos com segurança e conforto”, disse o governador.

O governador informou que já determinou à Secretaria de Estado de Educação (SEE) a elaboração de um diagnóstico completo do caso, para que as soluções sejam encaminhadas em, no máximo, 90 dias.

“Todos os dias enfrentamos os problemas do estado e trabalhamos para resolvê-los. Foi assim que oferecemos uniforme e material escolar gratuitos; vamos também levar uma refeição a mais na merenda para todo o estado. Já determinei à Secretaria de Educação um diagnóstico completo, para que possamos encaminhar as soluções em, no máximo, 90 dias”, afirmou.

“Nosso governo não esconde os problemas. Pelo contrário, trabalhamos para encontrar as soluções”, concluiu.