Nutrição em Pauta: Pré-treino natural e controle de retenção de líquidos

💪 Por que escolher um pré-treino natural?

Os pré-treinos industrializados muitas vezes contêm altas doses de cafeína, adoçantes artificiais e compostos vasodilatadores que nem sempre são bem tolerados por todos. A boa notícia é que é possível obter energia, foco e performance com alimentos acessíveis, funcionais e naturais — e ainda controlar sintomas como retenção de líquidos, comum especialmente em mulheres.

⚡ O que um bom pré-treino precisa oferecer?

Energia de liberação rápida e moderada

Estímulo à circulação e oxigenação muscular

Apoio à contração muscular

Redução de processos inflamatórios

Conforto digestivo

🍌 Melhores opções de pré-treinos naturais

Alimento / Combinação Benefício Banana com pasta de amendoim Energia rápida + potássio para reduzir câimbras Pão integral com ovo mexido Proteína + carboidrato complexo + saciedade Iogurte natural com mel e chia Energia, aminoácidos e anti-inflamatórios Café preto com uma fruta Cafeína natural + glicose para foco e energia Suco de beterraba com gengibre Vasodilatação + melhora da circulação 💧 E como controlar a retenção de líquidos?

Durante o ciclo menstrual, em dias quentes ou mesmo no frio, a retenção pode atrapalhar o desempenho e a autoestima. Algumas estratégias simples ajudam:

✅ Inclua:

Chás diuréticos naturais : hibisco, cavalinha, dente-de-leão

Alimentos ricos em potássio : banana, abacate, batata-doce

Fontes de magnésio : cacau, semente de abóbora, espinafre

Água! Beber menos água aumenta a retenção

❌ Evite:

Embutidos e alimentos ultraprocessados

Excesso de sal e temperos industrializados

Refrigerantes e bebidas com sódio oculto

📌 Cuidados e contraindicações

Quem tem hipoglicemia ou resistência à insulina precisa de orientação para equilibrar o tipo e a quantidade de carboidrato

Pessoas com problemas renais ou uso de medicamentos diuréticos devem evitar exageros em chás ou alimentos com potássio

O pré-treino natural é uma ferramenta poderosa para quem busca performance com equilíbrio. Ao mesmo tempo, pequenas escolhas alimentares ajudam a reduzir o inchaço e melhorar a disposição. E claro: cada corpo responde de um jeito. A melhor estratégia é aquela feita com planejamento nutricional!

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101