Operação em presídio de Rio Branco apreende celulares e objetos ilícitos

Uma operação conjunta envolvendo diversas forças de segurança foi realizada nesta terça-feira, 10, no Complexo Penitenciário de Rio Branco, com o objetivo de reforçar o controle interno, retirar materiais proibidos e avaliar as condições das celas. A ação resultou na apreensão de dois celulares, um carregador e cordas improvisadas em poder de detentos.

A operação contou com a atuação da Polícia Penal do Acre e o apoio de órgãos como a Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Divisão de Serviço de Operações e Escolta (DSOE), Divisão de Operações com Cães (DOC), Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), além do Gefron, Polícia Federal (via Ficco) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

A iniciativa faz parte de um esforço integrado para aumentar a segurança no sistema prisional e impedir a entrada e uso de itens ilícitos que possam comprometer a ordem nas unidades. A presença das diferentes forças de segurança também contribuiu para a fiscalização das instalações e a prevenção de possíveis falhas estruturais ou de segurança.