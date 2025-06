Operação Suçuarana: ICMBio retira 400 cabeças de gado ilegais dentro da Resex Chico Mendes

Uma ação realizada Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está em andamento dentro da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, no Acre, com o objetivo de combater o avanço da pecuária irregular, hoje apontada como a principal causa do desmatamento na área. Batizada de Operação Suçuarana, a ação visa remover 400 cabeças de gado mantidas ilegalmente na unidade de conservação federal.

As primeiras apreensões aconteceram nesta segunda-feira (9), quando 20 bovinos criados em área embargada foram recolhidos e encaminhados a um frigorífico da região. A operação, que teve início em 5 de junho, seguirá por tempo indeterminado e conta com agentes do ICMBio acampados dentro da reserva, em conjunto com forças de segurança pública.

A Resex Chico Mendes é atualmente a unidade de conservação federal mais desmatada do país, abarcando os municípios de Sena Madureira, Rio Branco, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. O monitoramento feito pelo ICMBio revelou que a presença de gado em larga escala, em desacordo com as regras de manejo sustentável da reserva, é a principal responsável pelo avanço da destruição ambiental.

Os alvos da operação são invasores que já haviam sido notificados administrativamente e contra os quais existem decisões judiciais definitivas. Além da retirada dos animais, os responsáveis também estão sendo autuados por outras infrações, como impedir a regeneração da vegetação nativa e dificultar o trabalho de fiscalização.

Segundo Carla Lessa, gerente regional do ICMBio para a Amazônia, a ação representa uma retomada do propósito original da reserva: “A Resex Chico Mendes foi criada para aliar preservação ambiental e atividades econômicas sustentáveis por parte das comunidades tradicionais. O que estamos fazendo é garantir que a função da unidade não seja comprometida por práticas predatórias e ilegais”, afirmou.

A Operação Suçuarana é realizada com o apoio de diversas instituições, incluindo o Batalhão de Polícia Ambiental do Acre (BPA), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF).