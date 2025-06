Segundo investigações, o caso começou no dia 29 de janeiro deste ano, quando Hua Zheng foi preso após realizar ameaças contra a esposa dele utilizando uma faca.

Aos policiais, a vítima relatou que era agredida constantemente pelo marido e que as agressões se estendiam aos quatro filhos do casal, crianças de 11, 9, 7 e 4 anos de idade.

“Castigo pessoal”

Após os relatos da vítima, através de escuta especializada, um inquérito policial foi instaurado para apurar o delito da lesão corporal em face das crianças.

“Ele se aproveitava da autoridade de pai para causar sofrimento físico e psicológico, de forma intencional, nas crianças em forma de castigo pessoal, incidindo no crime de tortura majorada”, detalhou a delegada Caroline Batista, titular da DPCA.

Durante as buscas realizadas na residência de Zheng, a polícia coletou vídeos que mostram as lesões das crianças e pedidos de ajuda.

“Um desses vídeos foi produzido pelo próprio investigado, que fez questão de filmar o momento em que agride sua filha, desferindo-lhe tapas no rosto e levantando a blusa da criança para exibir os vários hematomas, demonstrando uma espécie de satisfação com o feito.

Envio das gravações para a mãe na China

Após as gravações, segundo a delegada, ele enviava os vídeos para a própria mãe, que está na China, como forma de se vangloriar e mostrar poder sobre a família no Brasil.

Os depoimentos revelaram que as crianças sofriam agressões com barra de ferro, cabo de vassoura e cabides, além de castigo físico. A única criança do sexo feminino teve, inclusive, seu cabelo raspado contra sua vontade.

Após análise das provas, a DPCA pediu a prisão preventiva do suspeito e a apreensão do celular, que foi encaminhado para perícia.