Passarela Joaquim Macedo passa por reforço estrutural para evitar riscos a pedestres em Rio Branco

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando obras de recuperação na Passarela Joaquim Macedo, situada no centro de Rio Branco. A intervenção tem como foco o reforço estrutural da base de um dos pilares, com o objetivo de garantir a segurança dos pedestres que utilizam diariamente a travessia.

Entre os serviços em execução, destacam-se a instalação de uma escada de marinheiro para acesso ao para-raios, a escavação ao redor do bloco de fundação com retroescavadeira, e a retirada de perfis metálicos provisórios com auxílio de macacos hidráulicos. Também estão sendo preparados o corte e a dobra das armaduras das novas estacas, que serão concretadas ao redor do pilar, além da montagem de uma estrutura metálica tubular que permitirá o acesso aos estais da passarela.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra é resultado de um trabalho técnico e planejado, reforçando o compromisso com a segurança da população. Ela destaca a importância da passarela como ponto estratégico de circulação no centro da cidade e reafirma que as equipes seguem atuando com responsabilidade para garantir a durabilidade da estrutura.