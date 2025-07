PC realiza exumação em fronteira com o Peru para investigar morte de jovem durante caçada

A Polícia Civil do Acre realizou uma operação complexa e de alto nível logístico para exumar o corpo de Geferson Oliveira da Cruz, de 22 anos, que morreu durante uma caçada em área de mata fechada no município de Rodrigues Alves, na região de fronteira com o Peru.

A ação foi realizada em conjunto pelas delegacias de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e pelo Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC), sob a coordenação da Regional do Juruá.

A operação teve início na manhã da quinta-feira, 26 de junho, após a Justiça acatar o pedido do delegado Marcílio Laurentino para a exumação do cadáver, com o objetivo de confirmar a identidade e apurar a causa da morte da vítima. A ação foi coordenada pelo próprio delegado e pelo diretor do DPTC, Mário Sandro, com apoio aéreo do CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas).

As equipes saíram de helicóptero de Cruzeiro do Sul até a comunidade Continuação, de onde seguiram a pé por cerca de quatro horas mata adentro, até o local onde os restos mortais haviam sido enterrados de forma improvisada. No local, foi realizada a exumação e o recolhimento da ossada, que será submetida a exames de DNA e perícia forense.

De acordo com o sogro da vítima, Geferson participava de uma caçada quando consumiu cocaína, sofreu uma overdose e não resistiu. Segundo ele, o jovem, que era usuário de drogas, acabou morrendo ainda no meio da mata. A versão será analisada a partir dos laudos periciais.

A ossada foi transportada de volta para Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira (27), encerrando a operação. Agora, a Polícia Civil segue com a investigação para esclarecer oficialmente as circunstâncias da morte e aguarda o resultado dos exames técnicos para confirmar a identidade e a causa do óbito.