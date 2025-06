“Pelo amor de Deus, me defendam”: pecuarista chora após operação na Reserva Chico Mendes

Um vídeo enviado ao ContilNet revela o drama de um morador e pecuarista da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, durante o avanço da Operação Suçuarana — ação deflagrada no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, para combater o desmatamento ilegal na unidade de conservação federal mais desmatada do país.

Na gravação, visivelmente abalado, o homem relata viver na área há mais de duas décadas e faz um apelo desesperado contra a apreensão de seu gado: “Um pai de família aqui, mora 25 anos aqui no meu lugar […] sendo roubado o gado […] tudo que eu trabalhei a minha vida inteira foi isso. […] Pelo amor de Deus, eu imploro, eu imploro que venha alguém me defender. Um candidato, um político, um senador, um ministro, qualquer pessoa que venha fazer um apelo, pelo amor de Deus.”

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela operação, todos os alvos têm histórico de autuações por crimes ambientais, como desmatamento, criação de gado em áreas embargadas ou acima do limite permitido, além de impedimento da regeneração natural da floresta. Alguns dos envolvidos, de acordo com o órgão, já possuem decisões judiciais que determinam a retirada de suas ocupações, por não serem beneficiários legais do território.

FIQUE POR DENTRO: ICMBio diz que operação na Resex Chico Mendes vai durar por tempo indeterminado

A Operação Suçuarana ocorre com apoio de diversas forças de segurança e fiscalização, incluindo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Acre (BPA), a Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Exército Brasileiro, o Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF).