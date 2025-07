Polícia realiza exumação de jovem que morreu durante caçada em área de mata na fronteira com Peru

Uma operação coordenada pela Polícia Civil do Acre resultou na exumação dos restos mortais de Geferson Oliveira da Cruz, de 22 anos, que morreu no dia 3 de junho durante uma caçada em uma região de mata fechada no município de Rodrigues Alves, na fronteira com o Peru.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, da delegacia local de Rodrigues Alves e do Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC), com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER). O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo inquérito, solicitou a exumação, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Ele também acompanhou a operação ao lado do diretor do DPTC, perito Mário Sandro.

A missão começou na manhã de quinta-feira (26) quando os agentes partiram de helicóptero de Cruzeiro do Sul até a comunidade. A partir dali, enfrentaram uma longa caminhada por trilhas na mata até chegar ao ponto onde o corpo de Geferson havia sido enterrado de forma improvisada.

Os restos mortais foram cuidadosamente coletados e transportados de volta a Cruzeiro do Sul na manhã de sexta-feira, (27) para exames no Instituto Médico Legal. O objetivo é confirmar, por meio de testes de DNA, a identidade da vítima e apurar a real causa da morte. De acordo com informações prestadas pelo sogro do jovem, Geferson teria feito uso de cocaína durante a caçada e sofrido uma overdose. Essa versão, no entanto, será investigada com base nos laudos técnicos e periciais.

A Polícia Civil ressalta que todas as etapas da investigação estão sendo conduzidas com rigor técnico e dentro dos trâmites legais, visando esclarecer as circunstâncias do falecimento e identificar possíveis responsabilidades. A operação, que exigiu uma logística complexa e a integração entre diferentes setores da segurança pública, foi considerada um êxito.

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: