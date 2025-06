Posto de saúde no Acre será investigado após denúncia de medicamentos vencidos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no armazenamento e controle de medicamentos no posto de saúde Paulo Alcione Marques, em Santa Rosa do Purus. A decisão foi publicada nesta terça-feira (10) no Diário Eletrônico do MPAC.

A apuração foi motivada por uma visita técnica ao local, onde foram encontrados medicamentos vencidos, falhas no armazenamento e a ausência de controle de entrada e saída dos insumos. Segundo o MPAC, também foram identificados medicamentos que constavam em notas fiscais da prefeitura, mas não estavam disponíveis na unidade.

Com base na Notícia de Fato nº 01.2022.00000775-3, a Promotoria de Justiça de Manoel Urbano instaurou o Inquérito Civil nº 06.2022.00000354-6 para investigar possíveis danos ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

O promotor Thalles Ferreira Costa designou dois servidores para acompanhar o caso: João Victor Silva de Souza, assessor jurídico, e Antônia Gleiciane Bezerra Maciano, assistente operacional. A investigação tem prazo inicial de um ano para conclusão.