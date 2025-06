Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega novos quiosques padronizados no Igarapé Preto

Nesta quarta-feira (18), a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a entrega de mais uma etapa de revitalização do Igarapé Preto, o principal ponto turístico da cidade. A ação contemplou comerciantes locais com novos quiosques padronizados, modernos e adequados para o atendimento ao público.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra tanto para o turismo quanto para a geração de renda de dezenas de famílias que atuam no local.

“É mais uma etapa. Isso aqui, o Igarapé Preto, é a principal atração, ponto turístico, é o principal banho de Cruzeiro do Sul. E as pessoas que chegam em Cruzeiro do Sul vêm visitar. Mas aqui nós temos pessoas que vivem do turismo aqui do Igarapé Preto. São exatamente essas pessoas que nós estamos entregando esses quiosques modernizados, padronizados, para que a economia dessas famílias possa aumentar ainda mais e melhorar o ambiente aqui de visitação que as pessoas têm. Então, agradecer ao deputado Zezinho Barbary, que alocou esses recursos. É uma primeira etapa. Uma segunda etapa, nós vamos construir ainda mais alguns espaços importantes para esse ambiente de lazer aqui, de maneira que a gente quer tornar cada vez mais o Igarapé Preto como principal atrativo de turismo aqui na nossa cidade”, disse Zequinha.

Segundo ele, cada comerciante que recebe um quiosque tem uma família que depende exclusivamente da renda gerada com a venda de alimentos e produtos no balneário.

“A cada proprietário desses quiosques aqui, a sua família vive do que eles vendem aqui. Então, no mínimo, você triplica a quantidade de pessoas quando você entrega esses quiosques para eles. Então, são pessoas que utilizam da venda do dia a dia aqui para sustentar a sua família. Então é a economia girando e a prefeitura dando oportunidade para que novos empreendedores possam surgir na nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Os investimentos são fruto de emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, que acompanhou a entrega dos quiosques.

“Nós não vamos parar de trazer investimentos para cá, porque entendemos a importância que é esse local para a economia aqui de Cruzeiro do Sul. É um dos principais pontos turísticos aqui da nossa querida Cruzeiro do Sul, onde a população vem aos finais de semana se divertir e tomar banho nessa linda água. Então, nós fizemos com todo carinho, direcionamos essa emenda para que pudessem ser construídos esses quiosques e os comerciantes tenham um lugar adequado para receber e atender bem a população de Cruzeiro do Sul”, declarou Barbary.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, também esteve presente e elogiou os avanços na infraestrutura do espaço.

“Igarapé Preto é o nosso cartão postal aqui de Cruzeiro. Todo mundo que vem visitar Cruzeiro do Sul tem a oportunidade de conhecer e se encanta aqui com os nossos igarapés. O Igarapé Preto está na nossa principal estrada, que liga o nosso aeroporto. E esse investimento da prefeitura pode ter certeza que vai trazer um conforto melhor para os banhistas que vão estar aqui aproveitando nosso Igarapé Preto. Vai trazer dignidade também para as pessoas que estavam trabalhando e que precisam trabalhar e vão usar esses quiosques ali para atender a população”, pontuou o deputado.

A gestão municipal informou que novas etapas de melhorias no Igarapé Preto estão previstas, com foco em lazer, esporte e incentivo ao turismo local.

Veja o vídeo: