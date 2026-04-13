13/04/2026
Ajude a encontrar o dono: Shih Tzu é achado na Estrada da Floresta

Cachorro foi encontrado próximo ao Parque das Acácias

Por Redação ContilNet 13/04/2026
Shih Tzu é achado na Estrada da Floresta/Foto: Reprodução
Um cachorro da raça Shih Tzu foi encontrado na região da Estrada da Floresta, nas proximidades do Parque das Acácias, em Rio Branco. O animal, de pequeno porte e pelagem branca com manchas pretas, está sob os cuidados de um morador, que agora tenta localizar o dono.

A situação foi divulgada nas redes sociais com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas e facilitar o reencontro. Segundo quem encontrou o cachorro, ele aparenta estar perdido há pouco tempo e pode ter se afastado da residência recentemente.

O apelo mobiliza moradores da região, já que o animal pode pertencer a alguém que esteja procurando por ele. Casos como esse costumam ganhar repercussão rápida, principalmente quando compartilhados em grupos locais.

Quem tiver informações sobre o tutor ou reconhecer o cachorro pode entrar em contato pelo número (68) 99934-2177.

