Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza recuperação do Ramal Sacado da Brasília

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação realizou nesta terça-feira, 10, a recuperação de trechos do Ramal Sacado da Brasília.

Foram realizados serviços de raspagem, drenagem e colocação de barro vegetal nos pontos críticos, deixando o ramal 100% acessível para os moradores da comunidade.

A moradora da comunidade, Janaria Parente, agradeceu à gestão municipal pelo serviço realizado.

“O ramal está ficando nota mil. Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima e também ao secretário de obras, Carlinhos, que atenderam nosso pedido nas melhorias do nosso ramo”, declarou.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul já realizou melhorias nos ramais da Praia Grande, do Escondido, do Bombeiro, Badejo de Cima, partes do Canela Fina, Jardim Primavera com camada vegetal. Realizou raspagem no Passo Fundo, Estirão do Remanso, Miritizal e Olivença, além do Polo Naval e Bairro Santa Terezinha.

Carlos Alves, Secretário Municipal de Obras, enfatizou que a gestão do prefeito Zequinha Lima tem atuado firmemente na recuperação de ramais para melhorar a vida do produtor rural.

“A gestão do nosso prefeito Zequinha Lima já realizou a recuperação de vários quilômetros de ramais do município. Toda a área sob responsabilidade da Prefeitura nós já estamos trabalhando para ajudar nosso produtor rural”, concluiu.