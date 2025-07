Roubos no Acre caem quase 50% em maio e centro de Rio Branco lidera ocorrências

O estado do Acre registrou uma expressiva redução nos índices de roubo durante o mês de maio de 2025, conforme dados do Painel de Acompanhamento de Roubos do Ministério Público do Estado (MPAC). Foram contabilizados 92 casos, entre consumados e tentados uma queda de 48,6% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram registradas 179 ocorrências.

O levantamento também mostra que, entre janeiro e maio deste ano, o número total de roubos chegou a 642, o que representa uma diminuição de 27,87% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 890 registros.

Apesar do recuo nas estatísticas gerais, os dados revelam padrões que ainda preocupam as autoridades. A análise por dia da semana aponta os sábados como os mais críticos, com 110 roubos. Em seguida vêm as sextas-feiras (101 casos), quintas e segundas-feiras (ambas com 94), quartas (91), terças (84) e, por fim, os domingos, com 68 registros.

O Centro de Rio Branco continua sendo o ponto de maior concentração dos crimes, com 85 ocorrências no período analisado. Outros bairros que apresentaram altos índices de roubos incluem Belo Jardim I (37 casos), Belo Jardim II (30), Bosque (23) e a região da Floresta/Floresta Sul (17).

Os principais alvos dos criminosos seguem sendo os celulares, que estiveram presentes em 47,58% dos casos. As motocicletas aparecem como segundo item mais visado (20,11%), seguidas pelo dinheiro (13,29%).No que se refere ao modo de atuação, os criminosos utilizaram armas de fogo em 188 registros. Armas brancas também foram empregadas em 86 ocorrências. Já os meios de fuga mais comuns foram motocicletas (114 casos) e bicicletas (33). Apesar dos avanços, os números reforçam a necessidade de ações contínuas de prevenção e repressão qualificada para conter os crimes patrimoniais, especialmente nas áreas e horários mais vulneráveis.

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: