Servidores públicos terão salário antecipado e pagamento de reajuste nesta semana; confira as datas

O Governo do Acre definiu o cronograma de pagamento dos salários dos servidores estaduais referente ao mês de junho de 2025. A programação inclui também a aplicação da terceira parcela do Reajuste Geral Anual (RGA), com percentual de 5,08%, representando um impacto direto de mais de R$ 14,4 milhões na folha de pagamento. O valor será injetado na economia local, beneficiando diversos setores do comércio e serviços.

Os depósitos começarão no dia 27 de junho (sexta-feira), contemplando aposentados e pensionistas. Já os servidores ativos que recebem seus vencimentos pelo Banco do Brasil terão seus salários creditados no dia seguinte, 28 de junho (sábado). A medida segue o compromisso do governo estadual em manter os pagamentos em dia e com previsibilidade, como parte da política de valorização do funcionalismo.

O governador Gladson Cameli também anunciou que a primeira parcela do 13º salário será paga no mês de julho, com a data exata ainda a ser divulgada. A antecipação, segundo ele, visa não apenas beneficiar os servidores, mas também aquecer a economia do estado em um momento estratégico do ano. Para o governador, valorizar o funcionalismo é reconhecer o papel essencial de quem contribui diretamente para o funcionamento da máquina pública.

“A nossa gestão tem compromisso com quem faz o estado acontecer. Os servidores são a base de tudo, e manter os salários em dia é mais do que uma obrigação: é uma forma de respeito e de fazer a economia girar”, destacou Cameli. Ele também ressaltou que os recursos pagos aos servidores acabam beneficiando toda a população, ao gerar empregos e movimentar o comércio local.

Com o reajuste de 5,08% aplicado neste mês, o RGA atinge a terceira de quatro etapas previstas até 2026, totalizando um acréscimo de 20,32% aos salários dos mais de 56 mil servidores entre ativos, inativos e pensionistas. A última parcela está programada para ser aplicada em 2026, respeitando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores atualizados já podem ser conferidos na véspera do pagamento por meio do contracheque digital, acessível no portal oficial do governo: https://contracheque.ac.gov.br/login.