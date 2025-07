Setor supermercadista recorre ao Exército para preencher 350 mil vagas abertas

Apesar de contar com cerca de 350 mil vagas disponíveis em todo o país, o setor supermercadista brasileiro enfrenta obstáculos para contratar novos trabalhadores. Tradicional porta de entrada para jovens no mercado formal, o segmento tem perdido espaço para atividades informais e mais flexíveis.

Para tentar reverter o cenário, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) firmou uma parceria com o Exército Brasileiro, com o objetivo de recrutar jovens que finalizaram o serviço militar obrigatório. A proposta prevê o mapeamento de perfis e a oferta de oportunidades com possibilidade de desenvolvimento profissional.

O setor também aposta na diversificação da força de trabalho, buscando incluir pessoas com mais de 60 anos e defendendo a criação de formatos de contratação mais compatíveis com a realidade dos candidatos. Uma das alternativas discutidas é a criação de um comitê com o Ministério do Trabalho para viabilizar jornadas mais flexíveis, segundo o vice-presidente da Abras.

A iniciativa, no entanto, gerou forte reação nas redes sociais. Comentários apontam que o principal entrave seria a baixa remuneração, a exigência de múltiplas funções para um mesmo cargo e a carga horária exaustiva. Muitos internautas afirmaram que, com salários mais justos e condições adequadas, o setor não teria dificuldade em encontrar interessados nas vagas. Com informações do site Portal PE10.