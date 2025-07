Suspeito de furto é preso e objetos são recuperados pela PM em Santa Rosa do Purus

A Polícia Militar por meio do 8º Batalhão, recuperou no último sábado (28) diversos produtos furtados de uma loja no município de Santa Rosa do Purus. A ação rápida da guarnição resultou na apreensão dos itens e na condução do autor do crime à delegacia local.

De acordo com as autoridades, os policiais iniciaram diligências logo após serem informados sobre o furto. Ao chegarem ao estabelecimento comercial, os militares analisaram as imagens do sistema de segurança e conseguiram identificar o suspeito com base em suas características físicas.

Durante patrulhamento pela zona urbana da cidade, a equipe policial visualizou um homem com as mesmas descrições repassadas pelas imagens. Ao ser abordado, o indivíduo confessou a prática do furto e indicou onde havia escondido os objetos.

Com base nas informações fornecidas, os militares localizaram o esconderijo e conseguiram recuperar todos os produtos subtraídos, incluindo roupas e outros itens da loja. O material recuperado foi entregue na delegacia de Polícia Civil, onde também foi apresentado o suspeito para os devidos procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em agir de forma eficaz no combate à criminalidade e garantir a segurança da população de Santa Rosa do Purus.

