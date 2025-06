Tadeu Hassem cobra e superintendente do DNIT garante trafegabilidade da BR-317 até Assis Brasil

O deputado estadual Tadeu Hassem acompanha de perto a situação da BR-364 durante caravana em Cruzeiro do Sul. Ao lado do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Araújo, o parlamentar destacou o compromisso conjunto com o desenvolvimento e a integração da região do Alto Acre, especialmente por meio das obras na BR-317.

Hassem elogiou as intervenções já realizadas na BR-317 e agradeceu ao DNIT pela atuação eficaz no trecho que interliga importantes municípios acreanos.

“Quero registrar meu reconhecimento ao superintendente Ricardo Araújo e a toda a equipe do DNIT pelas obras que vêm transformando a BR-317. Isso representa mais segurança, mobilidade e dignidade para quem vive e trabalha nesta região”, afirmou o deputado.

Segundo o superintendente Ricardo Araújo, a missão de recuperar e modernizar a rodovia é tratada com responsabilidade e planejamento. “Estamos tratando a recuperação e modernização da BR-317. Assim que a prefeitura concluir o projeto executivo, daremos início a novas etapas das obras, com foco especial na drenagem e na melhoria do trecho entre Brasiléia e Assis Brasil”, afirmou Ricardo Araújo.

A BR-317, também conhecida como Rodovia do Pacífico, é uma das principais vias de integração do Acre, ligando o estado ao sul do Peru. Sua recuperação é estratégica para o fortalecimento do comércio, da mobilidade e da integração regional na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.