Torre de transmissão da Rádio Ocidental FM desaba no interior do Acre

A torre de transmissão da Rádio Ocidental FM, localizada em Porto Walter, no interior do Acre, desabou na manhã desta quinta-feira, 5. A estrutura caiu sobre o prédio da própria emissora e também atingiu parte do muro da empresa.

De acordo com informações preliminares, problemas estruturais na base da torre, somados à queda do galho de uma árvore, podem ter causado o incidente. No momento da queda, havia funcionários trabalhando na rádio, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

A Rádio Ocidental FM é a única emissora do município e tem papel importante na comunicação local.

Após o ocorrido, a Defesa Civil esteve no local, interditou a área e segue acompanhando a situação para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.