Tribunais vão bombar em 2025: veja os 9 concursos com editais previstos para o segundo semestre

Se você está de olho em uma vaga no setor judiciário, a hora de intensificar os estudos é agora! De acordo com um levantamento do portal Direção Concursos, nove concursos de Tribunais de Justiça estão com editais previstos para o segundo semestre de 2025, oferecendo chances tanto para nível médio quanto superior.

As seleções abrangem tribunais de diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e outros. Abaixo, você confere a lista completa com os principais detalhes:

🔍 Concursos Tribunais – Editais previstos

O TJ PE deve lançar concurso com vagas para áreas administrativas e jurídicas, contemplando técnico e analista.

No Norte do país, o TJ PA se prepara para divulgar edital ainda este ano. A expectativa é de cargos variados com boa remuneração.

O órgão deve oferecer vagas para técnico e analista judiciário. Candidatos devem ficar atentos à movimentação da comissão organizadora.

Um dos concursos mais aguardados do país. A previsão é de nova seleção para reforço no quadro de pessoal.

Com forte expectativa de edital ainda no segundo semestre, o TJ CE deve trazer oportunidades tanto imediatas quanto para cadastro reserva.

O edital do TJ GO está previsto com vagas para técnicos e analistas. Ideal para quem busca carreira no Centro-Oeste.

O maior tribunal do país deve abrir novo concurso em breve. Ótima chance para quem busca estabilidade e boa remuneração.

TJ RS deve lançar concurso para recompor cargos vagos após movimentações internas e aposentadorias.

Também há expectativa de novo certame no Nordeste. TJ AL deve lançar edital com boas oportunidades para 2025.

Com editais previstos em todas as regiões do país, esse segundo semestre pode ser decisivo para quem sonha com uma vaga no Judiciário. Fique atento às publicações oficiais e aproveite para intensificar os estudos desde já!

Por Redação ContilNet | Com informações do Direção Concursos