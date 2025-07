Tribunal de Justiça aceita denúncia contra mulher que matou irmão com mais de 30 facadas

Camila Arruda Braz, de 37 anos, tornou-se ré por homicídio qualificado após a 1ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPAC). Ela é acusada de matar o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 47 anos, com 37 golpes de faca, em um crime ocorrido no dia 3 de junho, em Rio Branco.

A denúncia do MP aponta que o assassinato foi cometido mediante traição, emboscada ou dissimulação. Segundo o órgão, Camila teria escondido sua real intenção, surpreendendo o irmão e impedindo qualquer forma de defesa. A decisão foi assinada pelo juiz Fábio Alexandre Costa de Farias, que estabeleceu prazo de 30 dias para agendar a audiência de instrução e dez dias para que a acusada apresente resposta por meio da defesa.

O processo tramita em segredo de justiça. Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Camila. O juiz também solicitou ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) o prontuário médico da mulher, que possui laudo de transtorno de bipolaridade e já havia sido internada para tratamento, mas estaria sem acompanhamento médico e sem fazer uso de medicamentos antes do crime.

O assassinato ocorreu na Avenida Noroeste, no Conjunto Tucumã. Camila e Ramon moravam com a mãe, de 64 anos, que não estava presente no momento do crime. Segundo familiares, Camila trancou portas e janelas antes de chamar o irmão para o quarto, o que pode ter dificultado a fuga da vítima e a entrada de socorro. A filha da acusada, de apenas 6 anos, presenciou todo o crime. De acordo com uma testemunha, a criança ficou em estado de choque.

Ramon foi atingido com 37 facadas, sendo 12 delas no coração, conforme relataram familiares. Após o crime, a polícia foi acionada por vizinhos. Camila foi presa em flagrante e levada à viatura algemada. A filha foi amparada por moradores até a chegada de parentes.

Desde então, Camila está detida na penitenciária feminina de Rio Branco, aguardando os próximos desdobramentos do processo judicial.