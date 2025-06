Usuários relatam falhas e lentidão no ChatGPT após instabilidade global

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, apresentou instabilidade global nesta terça-feira (10), afetando usuários em diversos países. A empresa confirmou o problema em seu site oficial, informando que “alguns usuários estão enfrentando taxas elevadas de erro e lentidão nos serviços listados” e que uma investigação está em andamento.

As falhas começaram a ser registradas nas primeiras horas do dia. Nas redes sociais, internautas compartilharam capturas de tela com mensagens de erro como “Hmmm… algo deu errado” e “Ocorreu um erro de rede. Verifique sua conexão e tente novamente”. Além das dificuldades de acesso, também foram relatados atrasos significativos nas respostas do sistema.

O episódio acontece em um momento de ampla adoção da plataforma. Desde seu lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT se consolidou como uma das ferramentas de IA mais utilizadas no mundo, somando cerca de 500 milhões de usuários. Em fevereiro deste ano, a OpenAI divulgou que o serviço conta com mais de 400 milhões de usuários ativos semanalmente, incluindo 10 milhões de assinantes do ChatGPT Plus, versão paga do programa.

VEJA TAMBÉM: Com que roupa: nova moda da geração Z é usar o ChatGPT como stylist

Recentemente, a empresa lançou o GPT-4o, um novo modelo que inclui gratuitamente a geração de imagens por IA. A novidade ampliou o alcance do ChatGPT, mas também reacendeu discussões sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Críticos apontam preocupações como a substituição de empregos e a erosão da criatividade humana, enquanto defensores ressaltam os ganhos em produtividade e automação de tarefas repetitivas.

Segundo um relatório do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido, estima-se que cerca de 10 milhões de trabalhadores ao redor do mundo terão suas funções diretamente influenciadas pela IA até 2035.