Veterinária se despede de cachorro de estimação e emociona internet

Um vídeo publicado pela médica veterinária Estella Bordim comoveu internautas ao mostrar a despedida emocionante de seu cão de estimação, Theo. A publicação já acumula quase 1 milhão de visualizações e 95 mil curtidas.

Na legenda, Estella expressou a dor da perda e o amor pelo animal: “Hoje, com o coração aos pedaços, me despeço do meu protetor, do meu guardião, do meu Theo. Venho dizer que agora ele está em paz, sem dor, sem frio e sem tristeza, cercado de amor e ao lado da nossa princesa no reino do céu. Eu te amo aonde quer que esteja, você foi o amor mais puro que eu conheci.”

A homenagem sensibilizou seguidores, que deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários.