Vídeo: 8º BPM realiza operação fluvial em comunidades do rio Caeté, em Sena Madureira

Com a meta de ampliar a segurança pública, o 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, realizou recentemente uma operação fluvial ao longo de algumas comunidades do rio Caeté. O próprio comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, esteve presente na ação, onde conversou com os moradores e repassou orientações importantes.

Além da equipe da Patrulha comunitária Rural, integrantes da Patrulha Maria da Penha também estiveram presentes visando combater a violência contra a Mulher em seus mais diferentes níveis. “O nosso foco é garantir a tranquilidade ao homem do campo”, sintetizou o capitão Fábio Diniz.

Nessa empreitada, a PM esteve presente nas comunidades: Boa Esperança, Cuidado, Iracema e seringal Granja.

Além dos rios, o policiamento também está ocorrendo nos ramais para combater a criminalidade.

Veja o vídeo: