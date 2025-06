Web se choca com imagem de passageira que se jogou do carro para não pagar corrida

Uma passageira tomou uma atitude drástica e protagonizou uma cena inusitada. Ela se jogou de um carro em movimento durante uma corrida por aplicativo na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo.

O episódio, que aconteceu na Rua Domingos José Vieira no começo do mês, foi divulgado no sábado no último sábado, 07/06 e viralizou nas redes sociais. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento.

Nas imagens, a mulher abre a porta do veículo em movimento e rola no asfalto. Em seguida, ela rapidamente, levanta-se para caminhar pela calçada.

Por que ela se jogou?

A motorista de aplicativo registrou o boletim de ocorrência e revelou detalhes do ocorrido. Ela relatou que a viagem foi solicitada a partir do Jardim Shangri-La com destino ao Centro da cidade, totalizando um trajeto de 3,8 quilômetros e durando aproximadamente dez minutos.

Porém, durante o percurso, conforme a declaração prestada à Polícia Civil, a passageira falou que não possuía dinheiro para efetuar o pagamento da corrida. Logo após, a moça abriu a porta e se jogou do veículo.

Nesse momento, a motorista disse ter interrompido a condução ao perceber a atitude da passageira. Ela desceu do automóvel e foi até a mulher, que afirmou que realizaria o pagamento da corrida por meio de uma transferência via pix.

O caso repercurtiu na internet e as imagens assustaram os internautas: “Imagina se a moda pega… Ia ter gente rolando em toda esquina”, disparou uma pessoa. “Pelo jeito que rolou, já tem experiência na realização do procedimento”, opinou outra seguidor. “O caps deu alta pra ela! Só pode, o ser humano tá cada vez mais imprevisível”, lamentou a terceira. “Que vergonha meu Deus, aí acontece alguma coisa com um ser desse e perigoso querer processar UBER!”, criticou mais uma.