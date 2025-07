Wesley Safadão é atração confirmada no encerramento da ExpoAcre Juruá; veja a data

Está confirmado: Wesley Safadão será a grande atração do encerramento da ExpoAcre Juruá 2025. O cantor sobe ao palco no dia 6 de julho, em Cruzeiro do Sul, para um show gratuito que deve reunir uma multidão no parque de exposições.

A apresentação faz parte da comemoração pelos 20 anos da feira, que neste ano ganhou um dia extra de programação. O anúncio oficial da data do show foi feito nesta terça-feira (30) e agitou as redes sociais.

Considerado um dos maiores eventos do Vale do Juruá, a ExpoAcre Juruá reúne negócios, cultura, gastronomia e entretenimento. A presença de Wesley Safadão, um dos artistas mais populares do país, marca a edição histórica da feira e deve atrair visitantes de todo o estado e também de regiões vizinhas.

A programação completa da feira, que acontece entre os dias 1º e 6 de julho, será divulgada nos próximos dias. Enquanto isso, a confirmação do show do cantor já está sendo celebrada pela população local.

Veja o vídeo: