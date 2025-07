Acre investiga cinco casos suspeitos de sarampo e monitora avanço da doença na Bolívia

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou, nesta segunda-feira (21), um novo boletim sobre a situação do sarampo no estado. Segundo o informe, 20 casos suspeitos foram notificados até o momento. Desses, 15 já foram descartados e 5 permanecem em investigação.

Apesar dos registros recentes, o Acre segue sem casos confirmados da doença desde o ano 2000, mantendo-se livre do sarampo há mais de 20 anos.

Distribuição dos casos suspeitos por município:

Cruzeiro do Sul: 2 em investigação, 2 descartados

Rio Branco: 1 em investigação, 2 descartados

Brasiléia: 2 em investigação, 1 descartado

Porto Acre: 2 descartados

Feijó: 1 descartado

Sena Madureira: 2 descartados

Epitaciolândia: 2 descartados

Assis Brasil: 2 descartados

Cobija (Bolívia): 1 descartado (caso notificado em Rio Branco)

Fronteira em alerta

O aumento de casos na Bolívia, país vizinho ao Acre, acendeu um alerta nas autoridades sanitárias brasileiras. Segundo dados recentes, a Bolívia já confirmou 148 casos de sarampo, tem 1.302 em investigação e 1.154 descartados.

A maioria das ocorrências está concentrada no Departamento de Santa Cruz de La Sierra, região que faz fronteira com o Brasil e possui intenso fluxo de pessoas com o estado do Acre — fator que eleva o risco de reintrodução do vírus.

A Sesacre reforça a importância da vacinação e da vigilância ativa como medidas fundamentais para manter o estado livre da doença.