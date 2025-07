Acre ocupa 12º lugar em ranking nacional de desenvolvimento, aponta CLP

O Centro de Liderança Pública (CLPBrasil) divulgou recentemente um mapa, com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra o ranking do desenvolvimento dos estados brasileiros.

O Estado do Acre do Acre ficou em 12º lugar no ranking, com um crescimento percentual de 2,12%. Em comparação com os estados do norte do país, o Acre superou apenas o Amapá e Rondônia, que ficaram em 13º e 16º lugares, com 2,09% e 1,86%, respectivamente.

Entre as regiões do país, o norte ficou em primeiro lugar, já que, para além dos estados já citados, todos os outros pertencentes à região ficaram no top 10.

Os três estados mais bem colocados no ranking são Roraima (4,11%), Tocantins (3,93%) e Mato Grosso (3,31%). Já os estados que ficaram nas últimas posições do ranking nacional estão Bahia (1,36%), Pernambuco (0,97%) e Ceará (0,78%).

O balanço foi feito considerando a média móvel de quatro períodos para a taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto real.