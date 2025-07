Acre tem queda de 25% nos homicídios e fica abaixo da média nacional, revela Anuário de Segurança

O Acre registrou uma significativa redução na taxa de homicídios em 2024, atingindo 20,3 casos por 100 mil habitantes. O número representa uma queda de 25,4% em relação aos dados de 2022, e posiciona o estado abaixo da média nacional, que foi de 20,8 por 100 mil, o menor índice em 33 anos.

A redução no Acre acompanha a tendência de queda observada na região Norte, que, mesmo liderando com a maior taxa entre as cinco regiões do país (27,7), apresentou a maior diminuição proporcional, com 20%. Estados como Roraima (-37,2%) e Tocantins (-36%) tiveram os maiores recuos no país.

Em contraste com a redução dos homicídios, está o Amapá, que apresentou a maior taxa de homicídios do Brasil, com 45,1 por 100 mil habitantes, além de registrar a maior variação em uma década.

O levantamento integra o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que analisou dados entre 2022 e 2024. Ainda de acordo com o FBSP, o Brasil apresentou uma queda de 8,4% no número de homicídios desde 2022. Entre os destaques positivos estão Sergipe (-32%) e Amazonas (-24,9%). Por outro lado, estados como Maranhão (+11%) e Ceará (+10%) registraram aumento nos índices.