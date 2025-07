Adolescente de 16 anos morre ao colidir moto contra poste em ramal no interior do Acre

A adolescente Débora Gomes da Silva, de 16 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (25) após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste no Ramal Vitória, localizado no Seringal Esperança, zona rural do município de Xapuri, próximo à divisa com Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo relatos de moradores da região, Débora conduzia uma moto modelo Honda Bros, de cor vermelha, quando perdeu o controle da direção e se chocou violentamente contra o poste. No momento do acidente, a jovem não usava capacete.

O impacto causou traumatismo cranioencefálico grave, com fraturas na testa e na lateral direita da cabeça, provocando sua morte instantânea no local.

Populares que passavam pela estrada acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e recolher o corpo da vítima.

Familiares acompanharam os trabalhos e se dirigiram ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, onde foi realizada a necrópsia. Após a liberação, o corpo foi encaminhado para os procedimentos funerários.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A ocorrência reforça a importância do uso de equipamentos de proteção individual, mesmo em áreas rurais e de menor movimento, como os ramais da região.