A governadora promoveu uma série de nomeações e exonerações

A governadora do Acre, Mailza Assis, promoveu novas mudanças em publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira (22). Mailza nomeou e exonerou diversos servidores, inclusive a nova gerencia geral, de assistência à saúde e administrativa do Complexo Regulador Estadual da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Na Sesacre, foi nomeado Marison Silva de Souza como gerente-geral do Complexo Regulador Estadual, tipificação VI, e Mariana de Matos Gonçalves foi nomeada como gerente de assistência à saúde do Complexo Regulador Estadual, tipificação VI, e Williany da Silva Mota foi nomeada como gerente administrativa do Complexo. Além deles, outros servidores também nomeados na saúde: Leandro Macedo de Assis, referência CAS-8; Franciskristyan Ferreira Marques, referência CAS-7; Lara Ester Lebre Cameli, referência CAS-7.

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No Gabinete da Governadora foi nomeada Juliana de Oliveira Moreira, referência CAS-8. Na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) foram nomeados Luís Felipe dos Santos Lopes, referência CAS-3; Davi Filipe de Oliveira Braga França, referência CAS-8; Elane dos Santos Pessoa, referência CAS-4; André Gustavo Crespo da Silva Lopes, referência DAE-1.

Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) foram nomeados Carlos José Casas Furtado, referência CAS-4; Brendo Oliveira de Souza, referência CAS-3; Marcelo Machado de Oliveira, referência CAS-3. Na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) foi nomeada Antônia Susi do Nascimento e Silva da Cruz, referência CAS-5.

Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) foi nomeado Vangleisson Silva de Figueiredo, referência CAS-4. Já na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) foi nomeada Maria da Liberdade dos Santos Morais, referência CAS-3.

No Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) foi nomeado Márcio Ernando Medeiros Martins, referência CAS-3.

Veja todas as nomeações e exonerações:

Nomeações e exonerações 22 de abril