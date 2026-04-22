Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas junto à SEE

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram, na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOU), a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE.

A chamada é destinada à entrega de documentos e à assinatura de contrato para o cargo de professor. A lista de convocados segue a seguinte ordem: projeto, cargo, localidade, número de inscrição, nome do candidato, nota e classificação.

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Os candidatos devem comparecer até o dia 4 de maio de 2026, no horário das 7h30 às 13h30, nos locais indicados abaixo para a entrega da documentação:

Feijó – Av. Marechal Deodoro, nº 1140, Centro

Rodrigues Alves – Av. Getúlio Vargas, nº 792, Centro

Sena Madureira – Av. Avelino Chaves, nº 690, Centro

Senador Guiomard – Av. Castelo Branco, nº 1520, Centro

Xapuri – Rua Floriano Peixoto, nº 90, Centro

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas junto à SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, ou à SEAD, por meio do e-mail: concursos.gov@gmail.com.

Confira a publicação:

Processo seletivo da Educação governo