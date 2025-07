Aleac se prepara para entrar em recesso, mas antes deve votar LDO e Reforma da Previdência

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) se prepara para iniciar seu recesso parlamentar, previsto para terminar em 1º de agosto. Para isso, a Casa deve acelerar a discussão, análise e votação de uma série de projetos de lei, tanto do Poder Executivo quanto de autoria dos próprios deputados, com o objetivo de encerrar os trabalhos ainda nesta semana.

Entre as matérias de grande relevância, o Governo do Estado deve encaminhar nas próximas horas a Reforma da Previdência. Este importante projeto se soma à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que já está em tramitação e tem previsão de votação até quarta-feira, 9 de julho.