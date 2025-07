Após decisão judicial, em nota, moradores afirmam que rua do Centro Pop já estava liberada

A Associação de Moradores do bairro Castelo Branco, em Rio Branco, divulgou uma nota à imprensa na última quarta-feira (3), após decisão da Justiça que determinou o fim das manifestações contra a instalação do Centro Pop na comunidade. A unidade de assistência social voltada a pessoas em situação de rua foi transferida pela Prefeitura da área central da cidade para uma residência no bairro, gerando forte reação da população local.

Na nota, os moradores afirmam que ainda não foram oficialmente notificados sobre o teor da decisão judicial, mas ressaltam que a rua onde a unidade foi instalada encontra-se totalmente desobstruída há semanas, o que pode ser facilmente comprovado com uma visita ao local.

FIQUE POR DENTRO: Juíza determina retirada imediata de bloqueio feito por moradores em rua do Centro POP

“Nosso protesto é pacífico”, afirma a Associação, que destaca ser composta por “pais e mães de família, trabalhadores, aposentados, comerciantes, estudantes e cidadãos honestos”. O texto reforça que o grupo atua de forma organizada e dentro da legalidade, buscando preservar a qualidade de vida da comunidade e afirmando que “não somos baderneiros”.

A nota também reafirma a posição contrária dos moradores à instalação do Centro Pop no bairro, argumentando que a decisão da Prefeitura foi tomada de forma unilateral, sem qualquer consulta prévia à população residente na área. “Entendemos que a decisão […] violou diretamente os direitos desta comunidade”, diz o comunicado.

Mesmo com a insatisfação, a Associação de Moradores declarou que segue aberta ao diálogo com as autoridades. “Estamos sempre em defesa da comunidade e da legalidade”, finaliza a nota.

A mudança do Centro Pop para o bairro Castelo Branco tem gerado protestos desde maio, quando moradores passaram a realizar bloqueios e manifestações contrárias à instalação. A transferência do serviço foi alvo de audiência pública na Câmara Municipal e chegou ao Judiciário, que agora determinou o fim das obstruções. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se manifestou oficialmente sobre a nota divulgada pelos moradores.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA