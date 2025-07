Após decretar emergência, Acre vacina mais de 4 mil pessoas no Dia D contra o sarampo

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população acreana contra o sarampo mediante a surto em países vizinhos, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e com apoio do Ministério da Saúde (MS), promoveu no último dia 15 de julho o Dia D de vacinação contra o sarampo.

A mobilização aconteceu de forma simultânea nos 22 municípios acreanos e resultou na aplicação de 4.336 doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A ação foi uma resposta preventiva ao atual cenário epidemiológico da região, que permanece em estado de alerta desde que a Bolívia — país vizinho e com fronteiras abertas com o Acre — declarou emergência sanitária após confirmar um surto de sarampo.

FIQUE POR DENTRO: Governo do Acre declara emergência em saúde pública após novo surto de sarampo na Bolívia

Em função desse contexto, o governo do Acre decretou, no dia 17 de julho, situação de emergência em saúde pública por 90 dias, o que permite intensificar a vigilância epidemiológica e reforçar as ações de imunização. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial.

A campanha teve como público-alvo crianças a partir de 6 meses até adultos de 59 anos, com foco nas pessoas que estavam com a caderneta de vacinação incompleta ou desatualizada. Entre os municípios com maior adesão, destacaram-se Rio Branco (1.093 doses aplicadas), Cruzeiro do Sul (309), Feijó (292) e Marechal Thaumaturgo (291). As ações alcançaram também áreas de difícil acesso, reforçando o esforço das equipes de saúde para garantir proteção à população em todo o estado.

A população que não puder participar dessas ações pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima para atualizar a caderneta vacinal e contribuir com a proteção de todos.