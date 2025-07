Após denúncia, trio é preso tentando furtar retroescavadeira em Rio Branco

Uemerson Santos da Silva, de 40 anos, Efraim Paula de Souza e Estênio Oliveira Carvalho foram presos, acusados de tentar furtar uma retroescavadeira no início da noite desta terça-feira (29), em uma propriedade localizada no km 10 do Ramal da Piçarreira, com acesso pelo Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Motorizado do 3º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina pelo Ramal do Mutum quando foram abordados por um morador. Ele relatou ter observado uma movimentação suspeita no km 10 do Ramal da Piçarreira, onde uma carreta prancha estava sendo usada para carregar uma retroescavadeira. O denunciante afirmou não conhecer os homens envolvidos e considerou a situação bastante suspeita.

De posse da informação, os policiais se dirigiram à propriedade e constataram que a retroescavadeira estava, de fato, sendo colocada sobre a carreta. Ao questionarem os suspeitos sobre a origem do equipamento, eles alegaram tê-lo comprado por R$ 50 mil — valor muito abaixo do praticado no mercado, já que a máquina é avaliada em cerca de R$ 140 mil.

Os policiais perguntaram então se o pagamento já havia sido efetuado, e os suspeitos responderam que não. Eles também não apresentaram qualquer documento que comprovasse a negociação. Diante das contradições, os militares entraram em contato com o verdadeiro proprietário da retroescavadeira, que negou ter vendido o equipamento e afirmou desconhecer qualquer tentativa de remoção da máquina do local.

Diante dos fatos, Uemerson, Efraim e Estênio receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a retroescavadeira e a carreta. As autoridades competentes investigarão o caso e tomarão as providências cabíveis.