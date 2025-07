Após perder a mãe a caminho de campeonato, integrante de quadrilha pede ajuda para passagem

O grupo junino Matutos na Roça, do Acre, foi surpreendido por uma triste notícia enquanto seguia viagem rumo ao Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas, em Canaã dos Carajás, no Pará. Jardeson, um dos integrantes da equipe, perdeu a mãe durante o percurso e agora precisa retornar com urgência ao estado para o último adeus.

Em solidariedade ao companheiro, a diretoria da quadrilha iniciou uma campanha para arrecadar o valor da passagem de volta. Por meio das redes sociais, o grupo pediu ajuda da população: “Estamos pedindo sua ajuda para esse momento difícil. Toda ajuda será bem-vinda, e que Deus multiplique em dobro”, diz a nota divulgada.

A chave PIX disponibilizada é (68) 99972-0645, em nome de Jimý da Silva Lima, membro da diretoria da Matutos na Roça.

Apesar do momento de dor, o grupo segue unido, mostrando que a cultura popular também é espaço de acolhimento e empatia.